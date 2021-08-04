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Женщину-прокурора избили при проверке кафе в Выборге

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Заместителя Выборгского городского прокурора избили в местном кафе «Папарацци», куда сотрудница надзорного ведомства прибыла для проведения проверки по факту невыплаты заработной платы. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

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Нападение произошло накануне. По данным следствия, прокурора атаковали двое человек с целью воспрепятствования выполнения ею своих должностных обязанностей. Они нанесли должностному лицу множественные удары руками и ногами по телу.

По факту случившего в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

По данным РЕН ТВ, прокурор пришла в заведение после поступления жалобы о том, что алкоголь в заведении разливает 16-летний подросток. Когда сотрудница надзорного ведомств подошла к барной стойке, за которой пряталась несовершеннолетия девушка, прокурора начали отталкивать. После этого женщину повалили на пол и начали избивать руками и ногами.

В ночь на 27 июля в подмосковных Химках полицейский во внеслужебное время отдыхал в одном из местных заведений с супругой. Когда он вышел на улицу, хозяин заведения бросил его на асфальт и избил. В результате от полученных травм пострадавший скончался. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Подозреваемого в убийстве сотрудника полиции задержали.

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