Вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 км на Камчатке

Столб пепла вырвался из кратера вулкана Карымского в Камчатском крае. Шлейф вытянулся на 23 км в юго-восточном направлении.

Информацию о пепловом выбросе передала камчатская группа реагирования на вулканические извержения. По данным специалистов, высота столба пепла составила 2,5 км. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

В МЧС уточнили, что выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Вулкану присвоен «оранжевый» код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

В конце июля парогазовый выброс был зафиксирован на вулкане Шивелуч. В выбросе содержалось незначительное количество пепла. Высота выброса не превысила 3,5 км при высоте вулкана чуть более 3,2 км.