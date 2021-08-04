Врач оценил вероятность остановки ревакцинации от коронавируса

На сегодняшний день в мире сталкиваются две противоположные точки зрения о необходимости ревакцинации, поэтому подходы в той или иной стране к этому вопросу будут зависеть от того, какую точку зрения поддержит руководство государства. Об этом в среду, 4 августа, «Известиям» сообщил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

Таким образом он прокомментировал призыв главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса об остановке ревакцинации в мире до сентября. Этот шаг он объяснил потребностью обеспечить вакцинацию не менее 10% населения каждой страны.

По подсчетам ВОЗ, в странах с высоким уровнем доходов в мае было введено около 50 доз вакцин на каждые 100 человек, и с тех пор это число удвоилось. Между тем в странах с низким уровнем доходов речь идет о 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия дополнительных поставок.

«Сейчас, когда ряд стран, хорошо обеспеченных вакцинами, планирует ревакцинацию по крайней мере самой уязвимой для коронавируса части своего населения, повсеместно сталкиваются две противоположные точки зрения. Первая, которую инициирует и поддерживает ВОЗ, заключается в том, что каждая бустерная доза представляет собой дозу вакцины, которая вместо ревакцинации может быть направлена в страны с низким уровнем доходов, где у большинства граждан вообще нет никакой защиты и где опасные варианты коронавируса могут появиться по мере роста числа случаев заболевания», — объяснил Каган.

Другая точка зрения исходит из того, что первоочередная задача государства заключается в защите своих граждан, а в условиях снижающейся через шесть месяцев после вакцинации защитой иммунитета диктует необходимость ревакцинации.

«Поэтому подходы к ревакцинации в той или иной стране будут зависеть от того, какую точку зрения поддержат руководители государства и от текущей ситуации с эпидемией в конкретном регионе», — заключил он.

2 августа спецпосланники гендиректора ВОЗ в пяти регионах мира заявили, что стратегия борьбы с COVID-19 должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — 40%, а к середине 2022 года — 60%.

Для справедливого доступа стран к вакцинам от COVID-19 был создан глобальный механизм COVAX.

29 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила, что ревакцинация — это закономерная процедура, которая стимулирует организм вырабатывать антитела. Ткаченко подчеркнула, что пройти ревакцинацию необходимо будет всем, кто делал прививку. Противопоказания к ревакцинации такие же, как и к вакцинации: тяжелая аллергическая форма, возраст до 18 лет, период кормления грудью.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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