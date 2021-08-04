В ВОЗ призвали остановить ревакцинацию от COVID-19

Следует ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября. Об этом в среду, 4 августа, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Этот шаг объясняется потребностью обеспечить вакцинацию не менее 10% населения каждой страны.

«Я понимаю, что все правительства озабочены защитой своих людей от штамма «дельта». Но мы не можем принять то, что страны, которые уже использовали большую часть мировых запасов вакцин, используют еще больше»,— цитирует главу ВОЗ агентство Reuters.

По подсчетам ВОЗ, в странах с высоким уровнем доходов в мае было введено около 50 доз вакцин на каждые 100 человек и с тех пор это число удвоилось. Между тем в странах с низким уровнем доходов речь идет о 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия дополнительных поставок.

Как заявил Гебрейесус, необходимо в срочном порядке обеспечить менее богатые страны препаратами от коронавируса.

При этом помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард отметил, что хоть предварительные исследования показывают, что для некоторых слоев населения необходима третья, бустерная доза прививки для усиления защиты, приоритет должен отдаваться тому, чтобы охватить стандартной вакцинацией медработников, пожилое население и людей с хроническими заболеваниями.

2 августа Германия заявила, что в сентябре начнет проводить повторную вакцинацию для уязвимых слоев населения. Также Объединенные Арабские Эмираты также начнут ревакцинацию для всех тех, кто относится к группе повышенного риска. Кроме того, ревакцинация стартовала в Израиле и в США.

2 августа спецпосланники гендиректора ВОЗ в пяти регионах мира заявили, что стратегия борьбы с COVID-19 должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — 40%, а к середине 2022 года — 60%.

Для справедливого доступа стран к вакцинам от COVID-19 был создан глобальный механизм COVAX.

Президент Парагвая заявил, что пожалел о том, что послушал Всемирную организацию здравоохранения. Программа иммунизации населения сорвана из-за механизма COVAX, который рекомендовала ВОЗ. Система призвана гарантировать справедливое распределение и цены на препараты, защищающие от COVID-19. Однако Парагвай получил только 340 тыс. из 4,3 млн заказанных вакцин.

29 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко заявила, что ревакцинация — это закономерная процедура, которая стимулирует организм вырабатывать антитела. Ткаченко подчеркнула, что пройти ревакцинацию необходимо будет всем, кто делал прививку. Противопоказания к ревакцинации такие же, как и к вакцинации: тяжелая аллергическая форма, возраст до 18 лет, период кормления грудью.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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