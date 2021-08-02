В ВОЗ рассказали о новом подходе к борьбе с пандемией

Спустя полтора года после начала пандемии COVID-19 миру необходим двойной подход к борьбе с вирусом. Как написали в статье, которая в России публикуется в «Известиях», спецпосланники гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пяти регионах мира, он делится на государственный и человеческий уровни.

«Мир находится в опасном положении, и мы, специальные посланники генерального директора ВОЗ, призываем подтвердить приверженность всеобъемлющему подходу к преодолению этой пандемии. Мы должны продвигаться вперед по двум направлениям: во-первых, правительства и производители вакцин должны поддерживать все государства ВОЗ в их стремлении наращивать производство препаратов и прививать людей из наиболее уязвимых групп населения; во-вторых, сами граждане и сообщества должны и дальше принимать меры, которые могли бы разорвать цепь передачи инфекции», — говорится в статье.

По оценке спецпосланников, стратегия борьбы с COVID должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — 40%, а к середине 2022 года — 60%.

«Чтобы достичь этой цели, за четыре месяца вакцинацию должны пройти еще 250 млн человек в странах с низким и средним уровнями дохода — в приоритете медицинские работники и люди из групп повышенного риска», — отмечается в тексте.

Для справедливого доступа стран к вакцинам от COVID был создан глобальный механизм COVAX. В рамках механизма над этим работают такие организации, как Коалиция за инновации в сфере эпидемической готовности (CEPI) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi). Деятельность COVAX координирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Главные получатели — развивающиеся страны.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пока все не в безопасности, никто не в безопасности»