Врач объяснила необходимость ревакцинации от коронавируса

Ревакцинация — это закономерная процедура, которая стимулирует организм вырабатывать антитела. Об этом 29 июля заявила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, комментируя тот факт, что ревакцинация от COVID-19 была включена в рекомендации Минздрава РФ.

«По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка», — рассказала врач «Прайм».

Ткаченко подчеркнула, что пройти ревакцинацию необходимо будет всем, кто делал прививку. Противопоказания к ревакцинации такие же, как и к вакцинации: тяжелая аллергическая форма, возраст до 18 лет, период кормления грудью. Временные противопоказания — простуда и обострение хронических заболеваний.

«Однако в настоящий момент ВОЗ еще не одобрила массовую ревакцинацию — это связано с тем, что во многих странах большинство граждан еще не привиты первыми компонентами и расход вакцин на бустерную прививку нерационален, то есть причина экономическая. В России срок повторной прививки — полгода», — уточнила Ткаченко

23 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для ревакцинации от коронавируса в России могут использоваться все вакцины.

В тот же день представители местных департаментов здравоохранения заявили «Известиям», что в регионах граждан начнут ревакцинировать, как только для этого будет сформирован достаточный запас препаратов.

Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов 1 июля заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой зарегистрированной вакциной вне зависимости от того, каким препаратом пациент прививался изначально.

30 июня пресс-служба Минздрава РФ объявила о начале кампании по ревакцинации от инфекции. Повторная вакцинация будет проходить раз в полгода, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет.

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