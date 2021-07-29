Прямой эфир
Мир
Лесной пожар в Бодруме потушили
Мир
В США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке
Культура
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма «Черная вдова»
Общество
Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» возобновят с августа
Наука
Экипаж МКС приостановит работы из-за ситуации с модулем «Наука»
Спорт
Спортсменке из США стало «мерзко» от успеха россиян на Олимпиаде
Наука
На Украине предложили лишать гражданства владельцев кондитерских фабрик в России
Общество
Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Сюжет:

Врач объяснила необходимость ревакцинации от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ревакцинация — это закономерная процедура, которая стимулирует организм вырабатывать антитела. Об этом 29 июля заявила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, комментируя тот факт, что ревакцинация от COVID-19 была включена в рекомендации Минздрава РФ.

Второй не лишний: как в Москве стартовала ревакцинация
И скольким жителям столицы пришло время сделать повторную прививку

«По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка», — рассказала врач «Прайм».

Ткаченко подчеркнула, что пройти ревакцинацию необходимо будет всем, кто делал прививку. Противопоказания к ревакцинации такие же, как и к вакцинации: тяжелая аллергическая форма, возраст до 18 лет, период кормления грудью. Временные противопоказания — простуда и обострение хронических заболеваний.

«Однако в настоящий момент ВОЗ еще не одобрила массовую ревакцинацию — это связано с тем, что во многих странах большинство граждан еще не привиты первыми компонентами и расход вакцин на бустерную прививку нерационален, то есть причина экономическая. В России срок повторной прививки — полгода», — уточнила Ткаченко

23 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для ревакцинации от коронавируса в России могут использоваться все вакцины.

В тот же день представители местных департаментов здравоохранения заявили «Известиям», что в регионах граждан начнут ревакцинировать, как только для этого будет сформирован достаточный запас препаратов.

Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов 1 июля заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно любой зарегистрированной вакциной вне зависимости от того, каким препаратом пациент прививался изначально.

30 июня пресс-служба Минздрава РФ объявила о начале кампании по ревакцинации от инфекции. Повторная вакцинация будет проходить раз в полгода, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021