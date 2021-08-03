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Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили у побережья ОАЭ

Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили у побережья ОАЭ

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Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили вооруженные люди в Оманском заливе недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает во вторник, 3 августа, телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным источников, группа из восьми или девяти вооруженных лиц поднялась на борт Asphalt Princess.

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«Это была несанкционированная посадка в Оманском заливе», — сказал собеседник телеканала.

При этом, согласно информации источников газеты The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники».

Как сообщило агентство Associated Press, четыре танкера в Оманском заливе примерно в одно и то же время передали сообщение о том, что они «лишились возможности управляться». Подобное уведомление поступило от судов Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss.

Уточняется, что танкеры находятся у берегов Фуджейры (входит в состав ОАЭ). О причинах произошедшего в настоящий момент ничего неизвестно.

В ночь с 29 на 30 июля танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания — оператор судна Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу, первоначально сообщила, что речь может идти об атаке пиратов, однако в Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) инцидент классифицируют как не связанный с пиратством.

После происшествия ряд западных стран, в том числе США и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа Доминик Рааб отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

Блинкен 1 августа выразил уверенность в причастности Ирана к атаке на танкер. Позднее он указал, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер.

2 августа агентство Tasnim сообщило, что советника посла Великобритании в Тегеране вызвали в МИД Ирана после озвученных Раабом обвинений о причастности иранской стороны к атаке на танкер. Иран обвинения категорически отвергает.

В тот же день директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.

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