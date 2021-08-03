В Google создали собственный процессор для смартфонов. Однокристальный Tensor применят в линейке гаджетов Pixel. Особенностью чипа являются мощные блоки искусственного интеллекта и машинного обучения, передает телеканал «Известия». Компоненты превосходят все те, что были раньше у Google — именно ради этого компания инвестировала в собственную разработку. Смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат новый внешний вид. У гаджетов экраны с высокой частотой обновления. В компании подчеркивают, что улучшенные камеры смартфонов станут передовым решением на рынке. Новые Pixel 6 будут официально представлены уже этой осенью.

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