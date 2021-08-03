Спрос на бизнес-литературу у россиян вырос в шесть раз

В России в июне вырос спрос на бизнес-литературу. Об этом 3 августа сообщили аналитики «AliExpress Россия».

По данным экспертов, изучивших спрос на книги на платформе AliExpress в июне, россияне стали в шесть раз чаще выбирать бизнес-литературу по сравнению с июнем прошлого года.

Книги про фондовые рынки, ораторское искусство и психологию стали одними из самых популярных. Так, россияне выбирали «Разумного инвестора» Б. Грэма, «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» Л. Кинга, «Поток: Психология оптимального переживания» М. Чиксентмихайи и «Метод волка с Уолл-стрит» Д. Белфорта.

Чаще всего в июне пользователи выбирали классические произведения русской литературы. Особой популярностью среди них пользовались стихи Сергея Есенина, роман «Дубровский», повести «Пиковая дама», «Египетские ночи» и «Капитанская дочка» Александра Пушкина, роман «Роковые яйца» Михаила Булгакова и автобиография Льва Толстого «Исповедь: О жизни».

Чуть реже покупатели выбирали зарубежную литературу. В этой категории преобладали графические новеллы от Масаси Кисимото и Мосян Тунсю, а также произведения Эдгара Алана По и «Гравити Фолз. Дневник 3» Роба Ренцетти.

В июне 2021 года спрос на книги на платформе AliExpress увеличился в пять раз по сравнению с прошлым годом, указали эксперты. При этом, несмотря на то что чаще всего россияне приобретали бумажные книги, спрос на устройства для чтения также вырос в июне на треть по сравнению с маем. Самыми популярными моделями для чтения стали Likebook P10, Likebook P78 и ONYX BOOX NOVA 3 Color. При этом за такие устройства россияне готовы отдать 17–30 тыс. рублей.

Ранее, в апреле, россияне назвали самые смешные литературные произведения.

По данным исследования сервиса аудиокниг Storytel, на первом месте рейтинга расположился роман «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, далее следуют произведения Николая Гоголя, Джерома К. Джерома и Федора Достоевского.