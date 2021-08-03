Прямой эфир
Мир
МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии
Мир
В Совфеде назвали словесной провокацией заявления США о вторжении в воды Крыма
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Спорт
Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на ОИ
Интернет
В России запустили сервис электронного подписания договоров
Спорт
Тимановская назвала неожиданностью политический скандал из-за ситуации на ОИ
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ОИ
Общество
Мишустин призвал упростить оформление мер социальной поддержки
Сюжет:

В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество. Такое мнение высказал глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук 3 августа.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Человек демонстрирует дремучее невежество в понимании истории Крыма. Он делает крымчан мифическими оккупантами, тогда как многие люди в Крыму живут не в одном поколении, есть люди, которые в пятом-седьмом и даже больше в Крыму, со времен присоединения к Российской империи. Эта история с точки зрения государственных подходов имеет как минимум два с половиной столетия», — сказал он «РИА Новости».

Высказывания украинского лидера нацелены на искусственное противопоставление части крымских татар всем остальным жителям полуострова, убежден Форманчук.

«На бытовом уровне мы живем сегодня добрососедски, в понимании и уважении друг к другу. Другое дело, есть часть крымских татар, которые эксплуатируют другую тему. К сожалению, Зеленский как президент подхватил ее и таким образом способствует разжиганию межнационального конфликта», — отметил он.

Однако крымские татары не воспримут слова Зеленского как защиту своих прав, уверен глава Общественной палаты.

«Человек скатился на позиции дремучего исторического невежества и пытается межнациональную тему эксплуатировать в политических целях. Это путь в никуда, путь к конфликту», — заключил Форманчук.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Глава государства убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

О том, что Киев якобы рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, накануне заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также пригрозил России «камнями с неба».

20 июля экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ назвал обещания экс-президента Украины враньем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021