В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество. Такое мнение высказал глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук 3 августа.

«Человек демонстрирует дремучее невежество в понимании истории Крыма. Он делает крымчан мифическими оккупантами, тогда как многие люди в Крыму живут не в одном поколении, есть люди, которые в пятом-седьмом и даже больше в Крыму, со времен присоединения к Российской империи. Эта история с точки зрения государственных подходов имеет как минимум два с половиной столетия», — сказал он «РИА Новости».

Высказывания украинского лидера нацелены на искусственное противопоставление части крымских татар всем остальным жителям полуострова, убежден Форманчук.

«На бытовом уровне мы живем сегодня добрососедски, в понимании и уважении друг к другу. Другое дело, есть часть крымских татар, которые эксплуатируют другую тему. К сожалению, Зеленский как президент подхватил ее и таким образом способствует разжиганию межнационального конфликта», — отметил он.

Однако крымские татары не воспримут слова Зеленского как защиту своих прав, уверен глава Общественной палаты.

«Человек скатился на позиции дремучего исторического невежества и пытается межнациональную тему эксплуатировать в политических целях. Это путь в никуда, путь к конфликту», — заключил Форманчук.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Глава государства убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

О том, что Киев якобы рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, накануне заявил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также пригрозил России «камнями с неба».

20 июля экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ назвал обещания экс-президента Украины враньем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.