Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возвращение Крыма в состав страны является вопросом времени и Киев дождется соответствующего момента, а также пригрозил «камнями с неба».

В качестве аргумента министр напомнил, что Франция потеряла Эльзас в результате франко-прусской войны, однако спустя несколько десятилетий «вернула его под свой контроль».

«Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности — это вернет Эльзас и Лотарингию», — заявил министр.

Украине, по его словам, следует вести аналогичную политику выжидания нужного момента.

«Как писали во время аннексии, «главное — вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — заявил Кулеба в интервью YouTube-каналу «Кисельные берега» 1 августа.

20 июля бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, в свою очередь, назвал обещания экс-президента Украины враньем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Украина отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.