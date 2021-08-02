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Госдеп США объяснил требование к 24 российским дипломатам покинуть страну

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США ждут, что российские дипломаты с истекающими визами покинут страну, либо запросят продления, заявил 2 августа представитель госдепа Нед Прайс.

«Трехгодичный срок действия виз для россиян. В этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением», — сказал Прайс на брифинге для прессы, трансляцию которого ведет портал c-pan.org.

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Он также заверил, что в ведомстве не заинтересованы в эскалации отношений с РФ в сфере работы дипломатов.

Ранее в этот день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о предписании США к 24 сотрудникам дипмисии покинуть Штаты до 3 сентября. По его словам, почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

В тот же день Антонов отметил, что, по его мнению, правительство Соединенных Штатов продолжит политику давления в отношении России, в том числе по части демократических ценностей и прав человека. Вместе с тем он добавил, что в отдельных пунктах российско-американского диалога наблюдаются некие лакуны и в них Москва пытается найти «что-то позитивное» или развить дальше моменты, «которые, очевидно, сближают нас [Россию] с американцами».

Дипломатическое обострение между РФ и странами Запада началось 15 апреля. Тогда американский президент Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля отмечал, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран.

30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что дипломатические представительства России в США все равно продолжают работать в штатном режиме, несмотря на давление Вашингтона.

30 июля госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что запрет на наем местного персонала окажет серьезное воздействие на работу дипмиссий США в РФ. По его словам, в результате введенных ограничений Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

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