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В США выразили сожаление о запрете на наем местного персонала в РФ

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Запрет на наем местного персонала окажет серьезное воздействие на работу дипмиссий США в РФ. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями», — говорится в сообщении.

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Однако он отметил, что несмотря на ограничение работы своих дипмиссий в России, Штаты нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой.

Кроме того, Блинкен заявил, что в результате введенных ограничений на наем иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Ранее, 14 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство США до 1 августа должно выполнить требование по запрету найма россиян.

Она напомнила, что эта мера, о которой говорится в заявлении МИД России от 16 апреля, утверждена указом российского лидера Владимира Путина от 23 апреля.

Решение было принято в связи с «дипломатическим» обострением между Россией и странами Запада, которое началось 15 апреля. Тогда американский лидер Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля говорил о том, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран.

Кроме того, 30 апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Также будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%. Помимо этого, сообщалось, что американское посольство прекращает выдачу виз для неиммиграционных и недипломатических поездок. В дипмиссии США рекомендовали американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.

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