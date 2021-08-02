США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября

США попросили, чтобы 24 российских дипломата, у которых истекает срок действия виз, покинули страну до 3 сентября. Об этом сообщил в понедельник, 2 августа, посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломатическое обострение между РФ и странами Запада началось 15 апреля. Тогда американский лидер Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля говорил о том, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран.

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