Захарова рассказала о работе дипломатических представительств России в США

Соединенные Штаты Америки самостоятельно приняли решение о «заморозке» работы дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке, однако дипломатические представительства России в США всё равно продолжают работать в штатном режиме, несмотря на давление Вашингтона. Об этом в пятницу, 21 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне, приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии, а также Генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», — сообщила Захарова.

Она отметила, что Вашингтону не стоит «искать виноватых», объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала.

«Именно Вашингтон развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США», — напомнила Захарова.

Несмотря на постоянно усиливающееся давление американских властей, оставшиеся российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также консульский отдел посольства России в Вашингтоне «продолжают работать с полной отдачей», заключила представитель МИД России.

30 апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев, штат сотрудников консульства также будет сокращен на 75% и, кроме того, американское посольство прекращает выдачу виз для неиммиграционных и недипломатических поездок. В дипмиссии Штатов рекомендовали американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.

При этом 14 мая сообщалось, что власти России проинформировали посольство Соединенных Штатов в Москве о планах отложить запрет на наем иностранных граждан. Согласно информации американского дипведомства, до 16 июля посольство США в Москве временно возобновляет предоставление услуг для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и ограниченные нотариальные услуги.