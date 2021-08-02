Специалисты рассказали о ворующем банковские пароли Android-вирусе

Голландские специалисты по информационной безопасности из компании ThreatFabric обнаружили новый вирус для Android-смартфонов — Vulture. По данным фирмы, он делает скриншоты экрана устройств, фиксирует данные о нажатиях и передает эту информацию злоумышленникам. С помощью Vulture операторы вредоносной программы могут красть практически любую конфиденциальную информацию со смартфона жертвы. Целевые данные — логины и пароли от банковских приложений и криптокошельков. Ценность жертвы оператор определяет, изучая список установленных приложений на устройстве, который вирус также считывает и пересылает.

Вирус распространяется через приложения в Google Play. Сейчас специалисты ThreatFabric обнаружили по меньшей мере два приложения-носителя, которые заразили от 5 тыс. до 8 тыс. пользователей.

Специалисты ThreatFabric отметили, что подавляющее большинство обнаруженных ими конфигураций зловредной программы нацелены на приложения банков Италии, Австралии, Испании, Нидерладнов и Великобритании. Однако российские эксперты говорят, что потенциальную угрозу Vultur представляет и для пользователей в нашей стране.

В «Лаборатории Касперского» сказали, что знают об этом вирусе с ноября 2020 года, но до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения в РФ. Но прецеденты не исключены в будущем, хорошо развитый в стране мобильный банкинг может обратить внимание операторов Vultur на Россию, сказал исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Похожего мнения придерживается и руководитель направления аналитики угроз ESET Александр Пирожков. По его данным, случаев заражения Vulture в России тоже не было, но злоумышленникам ничего не мешает переписать вирус под отечественные приложения.

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