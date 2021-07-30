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Женщину впервые назначили командующей в украинской армии

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Татьяна Остащенко стала первой женщиной, занявшей должность командующего медицинскими силами ВС Украины. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

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«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами», — заявил министр обороны страны Андрей Таран.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил «свою безусловную поддержку этого выбора».

По словам министра, Татьяна Остащенко имеет большой опыт и понимает стоящий перед ней фронт работ. Сообщается, что она проходила военную службу главным инспектором главной инспекции министерства обороны Украины.

Таран также отметил, что статистика наглядно демонстрирует, как женщина интегрировалась в украинскую армию. По его словам, почти четверть общей численности ВС — это женщины.

Ранее, в феврале, сообщалось, что папа римский Франциск впервые назначил женщину в синод епископов католической церкви. Заместителем генерального секретаря синода стала 52-летняя французская монахиня Натали Бекварт.

Ранее, в январе 2020 года, должность министра обороны в новом правительстве Ливана впервые в истории страны заняла женщина — Зейна Акер, она же заняла пост заместителя главы правительства.

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