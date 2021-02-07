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Папа римский впервые в истории назначил женщину в синод епископов

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Папа римский Франциск впервые назначил женщину в синод епископов Католической церкви. Заместителем генерального секретаря синода стала 52-летняя французская монахиня Натали Бекварт, пишет Vatican News в воскресенье, 7 февраля.

В интервью изданию генсек синода кардинал Марио Грек рассказал, что на своей должности Бекварт будет иметь право голоса на ассамблеях. По его словам, данное назначение «открыло дверь» в направлении участия женщин в синоде епископов с правом голоса.

Кроме того, впервые в истории существования синода епископов помощниками секретаря стали два человека. Так, помимо Бекварт эту должность получил 60-летний испанский священник-августинец Луис Марин де Сан Мартин. По мнению Грека, это также привнесет новшество в структуру Генерального секретариата.

Бекварт закончила Высшую коммерческую школу Парижа и парижский иезуитский центр Севр. Также она училась в Высшей школе общественных наук и в Бостонской школе богословия и пастырского служения.

В 1995 году вступила в конгрегацию Миссионерок Иисуса Христа, а в 2005 году принесла вечные обеты. С 2019 года была консультантом Генерального секретариата синода епископов.

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