ЦБ усложнит возможность закредитованным россиянам брать новые кредиты

Совет директоров Банка России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года. Об этом говорится 30 июля в сообщении на сайте регулятора.

По данным Банка России, в настоящее время сохраняется тенденция к ускоренному росту задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.

Так, в мае текущего года задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне — на 2%. «Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса», — добавили в регуляторе.

Одновременно данные за II квартал 2021 года показывают, что ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются ослаблением стандартов кредитования.

Отмечается рост показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН), увеличение доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчение банками иных составляющих кредитной политики.

«В крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования — кредиты наличными — удлиняются сроки кредитования: доля предоставленных банками в I квартале 2021 года кредитов на срок более пяти лет составила 18%, увеличившись на 3 п.п. по сравнению с предыдущим периодом», — отметили в ЦБ.

Рост сроков позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но приводит и к большей величине выплат в течение всего срока кредитования. В ЦБ обратили внимание, что данные банков по качеству кредитов указывают на то, что необеспеченные потребительские кредиты с длительным сроком отмечаются существенно более высокими показателями дефолтности.

В целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования в ЦБ решили повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита (ПСК) и кредитам, предоставляемым россиянам с высокой долговой нагрузкой.

26 июля в ЦБ сообщили, что рост необеспеченного потребкредитования в июне достиг 2% против 2,2% в мае, а в апреле он составил 1,6%. Как заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, рост необеспеченного потребкредитования в России четвертый месяц подряд — это реакция заемщиков на начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком весной 2021 года.