МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на границе Армении и Азаербайджана

Москва серьезно обеспокоена ситуацией на отдельных участках границы Армении и Азербайджана. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном в пятницу, 30 июля, на сайте ведомства.

«Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым», — отмечается в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что «ситуация на границе продолжает оставаться напряженной». Ведомство призвало стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, а также решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем.

«Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом уточняется, что Россия намерена активно работать над превращением Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания в русле Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021-го.

Ранее в этот день в минобороны Армении сообщили, что ПВО страны пресекли попытки нарушения воздушных границ республики азербайджанскими беспилотниками. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел накануне поздно вечером на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы.

При этом в этот же день представитель пресс-службы Генштаба ВС Армении Самвел Асатрян в ответ на вопрос журналистов местного издания Factor.am действительно ли в Гегаркуникской области были сбиты беспилотники, заявил о попытке нарушения границы республики, которая была пресечена. Других подробностей произошедшего он не привел.

Вместе с тем в материале отмечается, что мэр города Варденис Арам Мелконян в этот же день в Гегаркуникской области слышен взрыв. По его словам, это был беспилотник.

Азербайджан в свою очередь опроверг заявления армянской стороны о попытке беспилотников пересечь границу.

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. Сообщалось, что погибли трое армянских военных, один пострадал, также ранения получили двое военнослужащих Азербайджана. Кроме того, Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. При этом министерство обороны Азербайджана выступило с аналогичными обвинениями в адрес Армении.

29 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поделился планами обсудить с Россией свое предложение о размещении опорных пунктов пограничников РФ на границе Армении и Азербайджана. Вместе с тем он счел нестабильной обстановку на границе с Азербайджаном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что в Кремле знают об обострении на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул, что российские представители приложили немало усилий для разрешения ситуации и это работа, по его словам, продолжается.

В минобороны Азербайджана 28 июля заявили о том, что республика приняла предложение российской стороны о прекращении огня на границе с Арменией. При этом в ведомстве обвинили армянскую сторону в том, что она продолжает нагнетать обстановку и обстреливать позиции Азербайджана, дополнительно используя танки и 120-миллиметровые минометы.

После вступления в силу договоренности о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев минобороны Армении отметило, что соглашение в целом соблюдается. Однако к утру 29 июля взаимные обстрелы возобновились.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.