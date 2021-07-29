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Пашинян счел нестабильной обстановку на границе с Азербайджаном

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Обстановка вдоль границы Армении и Азербайджана не стабилизируется вопреки усилиям Еревана и международного сообщества. Об этом 29 июля заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства, транслируемого на его странице в Facebook.

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Пашинян предложил Организации Договора о коллективной безопасности разместить вдоль армяно-азербайджанской границы мониторинговую миссию. «Я официально исключаю какую-либо провокацию со стороны ВС Армении. Считаю, что для выяснения действительности взаимных обвинений со стороны Армении и Азербайджана одним из решений может стать размещение мониторинговой миссии ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы», — добавил он.

В условиях невозможности осуществления такой миссии в рамках ОДКБ для Армении могут быть приемлемыми другие форматы, признанные международным сообществом.

Также Пашинян поделился планами обсудить с Россией свое предложение о размещении опорных пунктов пограничников РФ на границе Армении и Азербайджана.

Ранее в этот день министерство обороны Армении заявило о ранении военного в результате обстрела со стороны Азербайджана на северо-восточном участке границы. «После короткой перестрелки в результате действий армянских военных огонь противника был подавлен», — сообщил портал News.am. По состоянию на 08:30 мск четверга ситуация на границе спокойная.

Ранее в этот день Ереван также обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. При этом министерство обороны Азербайджана выступило с аналогичными обвинениями в адрес Армении.

В среду Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. По последним данным, погибли трое армянских военных, двое военнослужащих Азербайджана пострадали.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны.

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