Трое военных Армении погибли при столкновениях на границе с Азербайджаном

Трое армянских военнослужащих погибли в результате боевых столкновений с азербайджанскими военными на границе. Об этом сообщили в среду, 28 июля, в минобороны Армении.

«В результате начавшихся после предпринятой подразделениями ВС Азербайджана атаки боевых действий по состоянию на 08:30 [07:30 мск] с армянской стороны есть трое погибших, еще два военнослужащих получили ранения. Боевые столкновения продолжаются», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в этот день пресс-служба азербайджанского министерства обороны также заявила, что в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе пострадали два военнослужащих армии Азербайджана. Азербайджанские военные обвинили армянскую сторону в провокациях и заявили, что приняли ответные меры.

Вместе с тем 28 июля стало известно о локальных боях, зафиксированных на северо-востоке армяно-азербайджанской границы. Министерство обороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обострении ситуации.

До этого, 23 июля, минобороны Азербайджана обвинило подразделения Вооруженных сил Армении в обстреле позиций армии республики в Кельбаджарском районе, в результате чего погиб один военнослужащий.

В тот же день портал Armenia today со ссылкой на минобороны республики сообщил, что трое военнослужащих армии Армении получили ранения в результате обстрела. По данным ведомства, Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на границе в Гегаркуникской области Армении.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.