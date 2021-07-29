Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе

Армения обвинила вооруженные силы (ВС) Азербайджана в нарушении договоренности о прекращении огня, достигнутой ранее при посредничестве России. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе армянского министерства обороны.

«29 июля в 03:00 часа ночи (02:00 мск) на участке в Гегаркуник армяно-азербайджанской границы в направлении Карвачара подразделения ВС Азербайджана, нарушив договоренность о прекращении огня, достигнутую ранее, снова спровоцировали стрельбу по армянским позициям», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте армянского ведомства.

Ранее этим же днем министерство обороны Азербайджана выступило с аналогичными обвинениями в адрес Армении.

В среду Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. По последним данным, погибли трое армянских военных, двое военнослужащих Азербайджана пострадали.

В минобороны Азербайджана 28 июля заявили о том, что республика приняла предложение российской стороны о прекращении огня на границе с Арменией. При этом в ведомстве обвинили армянскую сторону в том, что она продолжает нагнетать обстановку и обстреливать позиции Азербайджана, дополнительно используя танки и 120-миллиметровые минометы.

После вступления в силу договоренности о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев, минобороны Армении отметило, что соглашение в целом соблюдается.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.