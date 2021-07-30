ПВО Армении пресекли попытки нарушения границы беспилотниками Азербайджна
ПВО Армении пресекли попытки нарушения воздушных границ республики азербайджанскими беспилотниками. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в минобороны страны.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел накануне поздно вечером на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы.
«По состоянию на 19:00 30 июля ситуация на всем протяжении армяно-азербайджанской границы относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил РА», — добавили в пресс-службе.
новость дополняется