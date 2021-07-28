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Азербайджан принял предложение РФ о прекращении огня на границе с Арменией

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Азербайджан принял предложение российской стороны о прекращении огня на границе с Арменией с 10:00 (09:00 мск) 28 июля. Об этом сообщили в минобороны республики.

«Нами была принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени. Тем не менее армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, дополнительно используя танки и 120-миллиметровые минометы», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

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Ранее в среду Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. По последним данным, погибли трое армянских военных, двое военнослужащих Азербайджана пострадали.

В Баку указали, что вся ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе полностью лежит на Ереване, а Азербайджан и впредь будет решительно пресекать «все провокации». Ереван в свою очередь возлагает ответственность за ситуацию на Баку.

До этого, 23 июля, минобороны Азербайджана обвинило подразделения Вооруженных сил Армении в обстреле позиций армии республики в Кельбаджарском районе, в результате чего погиб один военнослужащий.

В тот же день портал Armenia today со ссылкой на минобороны республики сообщил, что трое военнослужащих армии Армении получили ранения в результате обстрела. По данным ведомства, Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на границе в Гегаркуникской области Армении.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

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