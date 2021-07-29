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Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу журналиста и Медведева
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Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу журналиста и Медведева

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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста Себастьяна Варела Намиаса, который задал вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву о том, как тот относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».

После подобного высказывания со стороны представителя СМИ российский спортсмен попросил выгнать журналиста из микст-зоны. При этом Медведев заявил, что Намиасу должно быть стыдно за подобного рода вопросы. Как впоследствии объяснил ситуацию сам журналист, его слова не несли в себе никакого намерения оскорбить спортсмена. По его мнению, теннисист неправильно понял вопрос, отмечает «Спорт Экспресс».

Руководство делегации Олимпийского комитате России (ОКР) направило обращение в оргкомитет Олимпийских игр после данного инцидента.

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«Мы получили ответ от оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», — приводит в четверг, 29 июля, «РИА Новости» заявление службы информации ОКР.

Накануне в Госдуме призвали привлечь к ответственности иностранного журналиста, лишив его аккредитации. Кроме того, депутат Игорь Лебедев заявил, что сотрудники некоторых СМИ априори относятся к РФ с негативом в силу того, что «сейчас не самое благоприятное время отношений России с остальным миром», что и выражается в их недостойном поведении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что вопрос был сопоставим с оскорблением и Медведев ответил достойно.

В тот же день бронзовый призер Игр-2004 по дзюдо, экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов отметил, что спортсменам необходимо быть готовыми к провокациям со стороны журналистов, так как их работа — это задавать неудобные вопросы.

Медведев 28 июля одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини, выйдя, таким образом, в четвертьфинал в одиночном мужском разряде. Теннисист выиграл в трех сетах (6:2, 3:6, 6:2), напоминает «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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