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Делегация ОКР обратилась в оргкомитет Игр из-за поведения журналиста из Чили

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Руководство делегации ОКР направило обращение в оргкомитет Олимпийских игр после инцидента с российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом Себастьяном Варела Намиасом. Об этом в четверг, 29 июля. сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

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Речь идет о вопросе Намиаса о том, как Медведев относится к «клейму обманщиков, которое несут русские», после чего российский спортсмен попросил выгнать журналиста из микст-зоны, заявив, что ему должно быть стыдно за подобного рода вопросы. Как впоследствии объяснил ситуацию сам Намиас, его слова не несли в себе никакого намерения оскорбить спортсмена, их просто неправильно поняли.

«Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр. Копии отправлены в Международный олимпийский комитет», — цитирует сообщение пресс-атташе ТАСС.

В Госдуме призвали привлечь к ответственности иностранного журналиста. Депутат Игорь Лебедев заявил, что сотрудники некоторых СМИ априори относятся к РФ с негативом в силу того, что «сейчас не самое благоприятное время отношений России с остальным миром», что и выражается в их недостойном поведении.

В штабе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) сообщили, что направят официальный запрос в оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет в связи с инцидентом.

Медведев 28 июля одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини, выйдя, таким образом, в четвертьфинал в одиночном мужском разряде. Теннисист выиграл в трех сетах (6:2, 3:6, 6:2).

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