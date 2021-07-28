Призер ОИ Носов высказался о конфликте теннисиста Медведева и журналиста

Спортсменам необходимо быть готовыми к провокациям со стороны журналистов, так как их работа — это задавать неудобные вопросы. Такое мнение 28 июля высказал бронзовый призер Игр-2004 по дзюдо, экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов.

Таким образом Носов отреагировал на конфликт журналиста и российского теннисиста Даниила Медведева. Представитель СМИ спросил Медведева о том, как он относится к «клейму обманщиков», которое якобы несут русские, и назвал при этом российских спортсменов «читерами». Вместо ответа возмущенный Медведев попросил выгнать журналиста и заявил, что ему должно быть стыдно за такие вопросы.

«Журналисты на то и существуют, чтобы задавать провокационные вопросы, другое дело — как на них реагировать», — сказал Носов.

Носов отметил, что спортсмены стали частью политики, поэтому атлетам необходимо быть в теме, осознавать, что происходит, и отвечать.

«А спортсменам, конечно, надо быть готовыми к таким провокациям. <…> Я надеюсь, что в Олимпийском комитете России были инструктажи о том, как реагировать на неизбежные провокации», — приводит слова Медведева «Газета.ру».

После инцидента стало известно, что штаб сборной Олимпийского комитета России (ОКР) направит официальный запрос в оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК).

14 июля сообщалось, что российским спортсменам дали инструкцию, как отвечать на ряд вопросов. Так, вопросы о Крыме и Донбассе предлагается оставлять без комментариев. Отвечая на вопрос о движении Black Lives Matter, спортсмену предложено объяснить журналисту, что отношение к BLM — сугубо личное дело и «Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.