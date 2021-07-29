В МИД напомнили о готовности РФ обсуждать с США свои новейшие вооружения

Российские новейшие системы вооружений, включая «Посейдон» и «Кинжал» останутся вне нынешней сферы контроля над вооружениями в случае неготовности США двигаться к новым договоренностям, однако Москва готов к их обсуждению с Вашингтоном. Об этом заявил 29 июля замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы всё уже давно объяснили американцам, какие из наших новейших систем подпадают под действие продленного в феврале ДСНВ», — цитирует высокопоставленного дипломата «Интерфакс».

Как отметил Рябков, когда системы будут ставиться на боевое дежурство, то Москва будет действовать в соответствии с требованиями договора. Однако РФ будет развивать возможности вооружений, так как подобные системы укрепляют и безопасность страны, и в целом стратегическую стабильность.

«Произошедшее — это прямое следствие выхода США из Договора по ПРО, а сам факт появления этих систем связан напрямую с тем, что США решили освободиться от ограничений, которые имелись в рамках Договора по ПРО, но это был их выбор», — напомнил замглавы МИД.

Россия будет заботиться о гарантированной защите от любой агрессии, в том числе, исходящей от США. Вашингтон должен понимать, что односторонних уступок в вопросе контроля вооружений от Москвы не будет.

Ранее в этот день Рябков выразил надежду на то, что остающиеся между Россией и США расхождения в обсуждении космоса преодолимы. Как добавил замглавы МИД, 28 июля в ходе переговоров в Женеве российская сторона настраивала американских партнеров на комплексное решение вопросов по стратегической безопасности, в том числе и в космосе.

10 июля стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам главкома ВМФ Николая Евменова, эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».