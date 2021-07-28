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В РФ двух шпионов отправили в колонию за контрабанду деталей С-300 на Украину

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух шпионов к 9 и 10 годам колонии за контрабанду деталей зенитно-ракетных систем С-300 для «Укроборонпрома». Об этом в среду, 28 июля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

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Такое решение Ростовский областной суд вынес в отношении гражданина России Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна. Отмечается, что они участвовали в контрабанде из РФ на Украину составляющего гостайну радиолокационного оборудования для С-300.

«За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 «Государственная измена» и ст. 276 «Шпионаж» УК России, суд приговорил Лобова к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев, Хачатряна — на 10 лет и пять месяцев соответственно», — говорится в сообщении.

Свои сроки оба будут отбывать в колонии строгого режима.

Согласно установленным данным, Лобанов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, которые входят в состав вышеуказанных зенитно-ракетных систем. Образцы их они передавали на Украину.

Перемещение клистронов на Украину через жителей приграничных районов организовывал Хачатрян. В итоге приборы, преобразующие постоянный ток в переменный и используемые в том числе в сверхвысокочастотных генераторах радиолокаторов и измерительной аппаратуре, поступали в «Укроборонпром».

Хачатряна, как отмечается, задержали с поличным в марте 2020 года, когда он приехал в Россию для очередной закупки.

В апреле текущего года гражданина Украины Александра Марченко приговорили к 10 годам заключения по делу о шпионаже за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300. Соответствующее решение принял Краснодарский краевой суд.

В конце марта в ФСБ также сообщили, что бывший футболист, гражданин Украины Василий Василенко, приговоренный в России к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж, пытался передать концерну «Укроборонпром» информацию о партии зенитных ракетных комплексов C-300, а также запчасти.

Он был арестован в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). 6 июля 2020 года арест украинца был продлен уже по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

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