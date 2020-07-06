Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже

В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО», — рассказал собеседник информагентства.

Василенко, как следует из материалов дела, 52 года. Он играл на позиции защитника с 1992 по 2001 год за украинские клубы «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).

Других подробностей пока не сообщается.

На прошлой неделе вступил в силу приговор в отношении американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Его адвокат Владимир Жеребенков заявил, что не стал обжаловать решение суда, и отметил, что юридические препятствия для обмена его подзащитного отсутствуют.

В начале июня уроженца Севастополя Евгения Янко приговорили к 10 годам колонии за шпионаж в пользу Украины. Предполагается, что осужденный передавал украинским спецслужбам информацию о российской армии.