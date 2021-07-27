«Время» берет свое: в лидеры проката вышел новый триллер Шьямалана

Для кинопрокатчиков не стала неожиданностью отличная касса, которую собрала история про испорченный пляжный отдых. Так в шутку называют жутковатый мистический триллер Найта Шьямалана «Время». «Черная вдова», чей первый уикенд в России считали почти провальным, оставила позади спин-офф «G.I. Joe. Бросок кобры» и «Космический джем» с Леброном Джеймсом и мультяшками.

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Мастер лихих сюжетных твистов, автор хитового «Шестого чувства» 20-летней давности и ряда провальных картин снял, по мнению критиков, не самый удачный фильм, но взял кассу. «Время» от Найта Шьямалана стало лидером недели по сборам в США, заработав $16,5 млн в Америке и еще $6,5 млн по остальному миру. В России вышедший на 480 тыс. экранов триллер собрал 148 млн рублей за уикенд, заработав только на предпродажах 1,1 млн. Таким образом, новинка опережает недавний фильм «Пила: Спираль» (0,8 млн рублей предпродаж, стартовые сборы — 71,2 млн), но отстала от другого аналогового релиза «Заклятие 3: По воле дьявола» (1,9 млн рублей до старта и 111,3 млн за первый уикенд).

Как сообщила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, Шьямалан ожидаемо показал отличную кассу и самую лучшую наработку в десятке фильмов.

— Режиссер хорошо известен и любим российскими зрителями благодаря проектам «Шестое чувство» и «Сплит», мастерских триллеров столь высокого уровня прокат не видел давно, — уверена эксперт.

На втором месте удерживается марвеловский блокбастер «Черная вдова» со Скарлетт Йохансон в роли советской шпионки Наташи Романофф, примкнувшей к отряду «Мстителей». Показавшая впечатляющие цифры в дни премьерного показа, не лишенная лиризма женская антиутопическая эпопея на земле и в космосе собрала 559 млн рублей за прошедшие выходные в сумме с первым уикендом, премьерой и предпродажами. Его мировая касса — $233 млн.

Значение индекса потребительской лояльности (NPS) у «Черной вдовы» во второй уикенд сохранилось на уровне 12 пунктов: 42% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 30% — не готовы. Женщинам боевик больше понравился (52% рекомендуют, 27% не рекомендуют), максимальный уровень симпатии зафиксирован среди зрительниц моложе 18 лет.

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Топ-3 замыкает скромно стартовавший ностальгический мэш-ап Малкольма Д. Ли «Космический джем. Новое поколение». Это сиквел фильма Джо Питка 1996 года о приключениях баскетболиста и зверушек из мультсериала Looney Tunes. Похождения форварда команды NBA Леброна Джеймс, Багса Банни, Даффи Бага и Порки Пига, оттесненные серьезными конкурентами в семейном сегменте в первый уикенд, в общей сложности заработали 191 млн рублей, эффектно стартанув на предпродажах. По мнению Ольги Зиняковой, в этом «Джему» помогают серьезная маркетинговая кампания и отсутствие конкурентов.

По данным портала «Кинометро», фильм получил противоречивую оценку среди зрителей 35–44 лет: среди женской аудитории 68% рекомендуют фильм, 20% — не рекомендуют, тогда как среди мужчин ленту готовы порекомендовать только 24%.

Четвертое место получил новый релиз франшизы «G.I. Joe. Бросок кобры» Робера Швенке, шедший 19 тыс. экранов и собравший 43 млн рублей.

— У спин-оффа «G.I. Joe. Бросок кобры» есть риск недобрать кассы из-за соседства с «Чёрной вдовой» в прокате, — поделилась мнением Ольга Зинякова.

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Самыми стойкими в десятке лучших вновь стали два релиза WDS. На счету приключенческого мультфильма «Лука» о шалостях мальчика-морского чудища на Ривьере уже 454 млн рублей, картина уверенно стремится к итоговым цифрам «Тайны Коко» (486 млн). Костюмный панк-байопик «Круэлла» Крейга Гиллеспи по кассовым сборам сравнялся с блокбастером Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» (734 млн).

Не слишком успешным оказался релиз истерна Игоря Зайцева «Бендер. Золото империи» с Сергеем Безруковым, Павлом Деревянко и Арамом Вардеваняном в роли отца Остапа Бендера, Ибрагима, батьки Махно и самого Оси, пока юного и неиспорченного. За два уикенда с предпродажами и превью фильм собрал 20 млн рублей и оказался только на девятой позиции топа.

Как отмечает «Кинометро», вторая часть «Бендера» стартовала при существенно меньшей рекламной поддержке, чем первая — «Бендер. Начало». Новинка и заработала вдвое меньше первой части. По мнению Ольги Зиняковой, эта ситуация вполне предсказуема.

— Первоисточник изначально рассчитан на старшую аудиторию и менее востребован среди молодежи, чем в своё время был аналогичный проект «Гоголь», — сказала она в беседе с «Известиями».

В топ не вошли британский ретро-нуар «Цензор» Прано Бэйли-Бонд и драмеди «Влюбленный Ван-Гог» Жана Люка Аяша.

— «Цензор» — синефильское фестивальное кино, которому для выхода в лидеры не хватило ни маркетинга, ни известного каста, ­— прокомментировала Ольга Зинякова.

«Влюбленный Ван Гог», по ее прогнозам, вряд ли прибавит в кассе по этим же причинам. Однако у «Цензора» есть шанс собрать у экранов аудиторию любителей хорроров.