ФРГ и Франция потребовали новых президентских выборов в Белоруссии

В Белоруссии необходимо провести новые президентские выборы. Об этом 31 мая по итогам проведенного совета министров ФРГ и Франции заявили канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон, говорится в сообщении на сайте Süddeutsche Zeitung.

Также политики призвали Минск освободить всех «политических заключенных».

Говоря об экстренной посадке в Белоруссии самолета Ryanair, Меркель отметила быструю реакцию Евросоюза на эти события.

«Мы, разумеется, самым решительным образом осуждаем то, что Лукашенко (президент Белоруссии. — Ред.) делает с гражданским обществом и оппозицией. Это не соответствует нашим стандартам и представлениям», — продолжила канцлер ФРГ.

Она указала, что Франция и Германия выступают за проведение новых президентских выборов в республике как можно скорее.

По словам Меркель, ограничения в отношении Минска будут усиливаться. Ранее в ходе пресс-конференции Меркель рассказала, что санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут носить точечный характер.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия продолжит помогать Белоруссии на фоне заявления Вашингтона о возможных санкциях против Минска. При этом в тот же день директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что российская сторона будет помогать Белоруссии в случае, если Евросоюз введет против страны экономические санкции.

Резкую реакцию Запада вызвал инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее осудили страны Запада. Так, некоторые государства запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Также Белоруссия лишилась транша помощи ЕС в $3 млрд.