В МИД России пообещали помощь Белоруссии на фоне санкций Запада

Российская Федерация продолжит помогать Белоруссии на фоне заявления Вашингтона о возможных санкциях против Минска. Об этом 31 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон заявлениями о возможных ограничениях против Минска отражает степень деградации Запада в вопросах международного права. Санкции не дадут даже психологического эффекта на рынке, подчеркнул он.

«Мы видим, насколько привыкли наши белорусские союзники, соседи и друзья жить в условиях санкционного прессинга», — добавил высокопоставленный дипломат. Как он отметил, возмущает то, что страны Запада используют любые поводы для попыток нарастить давление на суверенные страны.

Как ранее в этот день заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, Россия будет помогать Белоруссии, если Евросоюз введет против страны экономические санкции. По его словам, подход Москвы «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер».

30 мая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Европейский союз ввести санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве Белорусской АЭС.

На саммите ЕС 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Также в ЕС призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

28 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что западные страны оказывают беспрецедентное давление на республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, пообещал жесткую реакцию на новые санкции и провокации со стороны Запада.

Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали.