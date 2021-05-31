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Меркель заявила о «точечном» характере санкций против Белоруссии

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Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 31 мая, заявила, что санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Белоруссии будут носить точечный характер.

«Мы реализуем сейчас санкции (против Белоруссии. — Ред.) очень точечно», — отметила она.

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Помимо этого, Меркель рассказала, что германо-французский совет министров обсудил отношения с Россией и ситуацию в Белоруссии.

«Мы, конечно, обсудили ситуацию в Белоруссии и отношения с Россией, главы МИД обеих стран тоже обсудили дальнейшую работу в связи с нормандским форматом», — сказала она журналистам.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия продолжит помогать Белоруссии на фоне заявления Вашингтона о возможных санкциях против Минска. При этом в тот же день директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что российская сторона будет помогать Белоруссии в случае, если Евросоюз введет против страны экономические санкции.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас 27 мая отметил, что Германия не исключает введение санкций в отношении транзита газа через территорию Белоруссии. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель указал на то, что ЕС начал работу над введением новых санкций в отношении Белоруссии из-за инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая пообещал жесткую реакцию на новые санкции и провокации со стороны Запада.

Резкую реакцию Запада вызвал инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее осудили страны Запада. Так, некоторые государства запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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