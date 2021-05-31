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В РФ заявили о намерении помочь Белорусии в случае введения санкций

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Россия будет помогать Белоруссии, если Евросоюз введет против страны экономические санкции. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил в интервью «РИА Новости» директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления», — заявил Биричевский.

Однако, по его словам, подход Москвы «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер».

«Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать», — сообщил Биричевский, комментируя возможность зеркального ответа в случае введения ЕС санкций против Минска.

30 мая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Европейский союз ввести санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС).

На саммите ЕС 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Также в ЕС призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки воздушного судна его задержали.

28 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что западные страны оказывают беспрецедентное давление на республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь пообещал жесткую реакцию на новые санкции и провокации со стороны Запада. При этом он пообещал введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики.

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