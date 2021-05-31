Макрон прокомментировал сообщения о слежке Дании за политиками ЕС для США

Слежка за союзниками неприемлема, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о сообщениях о слежении Вашингтона при помощи Дании за политиками Евросоюза, в частности канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом 31 мая сообщило на своем сайте издание Süddeutsche Zeitung.

В ходе совместной пресс-конференции с Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров Макрон добавил, что подозрений между союзниками быть не должно.

Париж ожидает объяснений от партнеров из Дании и США, отметил он. Также Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии и Мали.

Накануне Süddeutsche Zeitung сообщило, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012–2014 годах следило за целым рядом европейских политиков. Слежка велась за Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Отмечалось, что власти Дании якобы не были в курсе происходящего, а взаимодействие осуществлялось на уровне спецслужб.

В июне 2013 года экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы с информацией о всеобъемлющей слежке в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 государств, о программах слежения за сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете, а также о слежке США за официальными лицами и гражданами по всему миру при помощи сетей связи.

После этого он скрывался и в итоге сбежал в Россию. В августе того же года он получил временное убежище в России, а через год — вид на жительство.