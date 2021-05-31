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Air France вновь отменила рейсы Париж–Москва на 31 мая и 1 июня

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Французская авиакомпания Air France вновь отменила два запланированных рейса Париж–Москва. Это следует из расписания на сайте перевозчика на понедельник, 31 мая.

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Речь идет о рейсах AF1154 и AF1654 Париж– Москва, запланированных на 31 мая, а также обратных рейсах AF1155 31 мая и AF1655 1 июня.

Перелеты по данному маршруту были отменены по техническим причинам, после того как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии, объяснил ТАСС представитель Air France.

28 мая перевозчик в третий раз подряд отменил «вывозной» рейс Париж–Москва в обход Белоруссии. По словам представителей авиакомпании, это вызвано отсутствием разрешения на полет от российских властей. Часть пассажиров прибыли в Москву рейсом «Аэрофлота». Специально для этого российская авиакомпания выделила более вместительный самолет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 мая заявил, что случаи отказа России принимать рейсы из ЕС, летящие в обход Белоруссии, вызваны техническими моментами.

В тот же день Росавиация уведомила авиакомпании, что при изменении маршрутов из Европы в обход Белоруссии возможно увеличение времени выдачи разрешений. В ведомстве добавили, что европейские перевозчики продолжают летать через республику чаще, чем в облет.

Международные перевозчики отказались от использования воздушного пространства Белоруссии после экстренной посадки в Минске лайнера Ryanair 23 мая. Самолет сел в столице республики из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Западные страны резко осудили произошедшее. 24 мая на саммите Евросоюза (ЕС) было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз после инцидента с самолетом Ryanair.

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