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ИКАО заявила о намерении расследовать инцидент с Ryanair в Минске

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) намерена расследовать ситуацию с приземлением рейса авиакомпании Ryanair в Минске, говорится в заявлении организации, опубликованном 27 мая.

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Отмечается, что на специально созванном заседании совета (руководящего органа) ИКАО выразил глубокую обеспокоенность «очевидным насильственным разворотом» рейса Ryanair FR4978, летевшего из Афин в Вильнюс.

«Совет решил, что все относящиеся к делу факты должны быть официально установлены в результате расследования ИКАО, проведенного секретариатом ИКАО», — заявил председатель совета Сальваторе Шаккитано.

Вместе с этим в организации призвали все государства — члены ИКАО и другие заинтересованные стороны сотрудничать по делу «в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности».

Ранее в этот день представитель России в ИКАО Сергей Гудков рассказал, что РФ поддержала проведение расследования ситуации с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, однако выразила несогласие со статьей процесса.

Позже он выразил сожаление, что позиция России, поддерживаемая Китаем и ЮАР, по расследованию инцидента не была услышана. По его словам, говорить о принудительной посадке воздушного судна в аэропорту Минск нельзя, поскольку в расшифровке радиообмена между экипажем и диспетчером нет признаков к принуждению экипажа совершить посадку.

Инцидент с самолетом, произошедший 23 мая, вызвал бурную реакцию со стороны европейских стран и США. Воздушное судно приземлилось в Минске после сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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