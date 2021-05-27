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Россия выступила за расследование ИКАО инцидента с бортом Ryanair

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Россия выступила за проведение Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) расследования ситуации с бортом ирландской авиакомпании Ryanair. Соответствующее заявление было сделано на незапланированном заседании ИКАО в четверг, 27 мая, пишет ТАСС со ссылкой на представителя России в организации Сергея Гудкова.

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«Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами Аэронавигационного и Юридического управлений Секретариата ИКАО», — отметил Гудков.

По его словам, многие страны, в том числе Великобритания и Франция, считают произошедшее авиационным инцидентом, который необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полетов. В то же время Россия настаивает на том, что данный случай необходимо расследовать с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».

Ранее в четверг шесть членов Совета Безопасности ООН назвали инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair посягательством на европейскую безопасность. Соответствующее совместное заявление подписали Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, США, Эстония, Бельгия и Германия.

Инцидент с самолетом, произошедший 23 мая, вызвал бурную реакцию со стороны европейских стран и США. Воздушное судно приземлилось в Минске после сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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