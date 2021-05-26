СБ ООН назвал инцидент с самолетом Ryanair посягательством на безопасность Европы

Инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в белорусском аэропорту является посягательством на европейскую безопасность, говорится в совместном заявлении шести членов Совета Безопасности ООН.

Документ подписали Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, США и Эстония, также к ним присоединились Бельгия и Германия.

«Мы резко осуждаем вынужденную посадку самолета Ryanair 23 мая 2021 года <...> Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность», — цитирует документ ТАСС в среду, 26 мая.

Кроме того, страны призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) немедленно расследовать произошедшее в Белоруссии, привлечь виновных к ответственности, а также потребовали освободить задержанных пассажиров Романа Протасевича и Софию Сапегу.

Инцидент с самолетом, произошедший 23 мая, вызвал бурную реакцию со стороны европейских стран и США. Воздушное судно приземлилось в Минске после сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.