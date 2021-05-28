РФ заявила об игнорировании в ИКАО ее позиции по инциденту с Ryanair

Россия выразила сожаление, что ее позиция по расследованию инцидента с рейсом Ryanair не услышана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), сообщает в четверг, 27 мая, «РИА Новости» со ссылкой на российского представителя в организации Сергея Гудкова.

«Российская Федерация выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений секретариата ИКАО», — подчеркнул он.

По его словам, говорить о принудительной посадке воздушного судна в аэропорту Минск нельзя, поскольку в расшифровке радиообмена между экипажем и диспетчером нет признаков к принуждению экипажа совершить посадку. Он добавил, что решение о посадке экипаж воздушного судна принимал самостоятельно.

Также Гудков «с сожалением» резюмировал, что позиция России и поддержавших ее Китая и ЮАР не была услышана ИКАО.

«Складывалось впечатление, что выступления европейцев были срежиссированы заранее и у каждого государства была своя роль», — прокомментировал российский представитель.

Ранее в этот же день Россия выступила за проведение ИКАО расследования ситуации с бортом Ryanair. Многие страны, в том числе Великобритания и Франция, считают произошедшее авиационным инцидентом, который нужно расследовать с точки зрения угрозы безопасности полетов. При этом Россия настаивает на том, что данный случай необходимо расследовать с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».

В четверг шесть членов Совета Безопасности ООН назвали инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair посягательством на европейскую безопасность. Соответствующее совместное заявление подписали Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, США, Эстония, Бельгия и Германия.

Инцидент с самолетом, произошедший 23 мая, вызвал бурную реакцию со стороны европейских стран и США. Воздушное судно приземлилось в Минске после сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.