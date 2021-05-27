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Ученые нашли связь между высоким уровнем холестерина и риском развития деменции

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Группа ученых из США, Великобритании и Нидерландов нашла связь между высоким уровнем холестерина в крови и риском развития сосудистой деменции, которая приводит к болезни Альцгеймера и другим подобным заболеваниям. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в четверг, 27 мая, в научном журнале PLOS Medicine.

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О том, что высокий уровень холестерина в крови связан с нейродегенеративными заболеваниями, медики знали, однако не могли связать эти факторы в том числе и потому, что холестерин не имеет прямого влияния на мозг за счет гематоэнцефалического барьера. Отмечается, что преимущественно связь высокого уровня холестерина и риска развития сосудистой деменции характерна для пациентов мужского пола.

Исследователи проанализировали данные более чем 1,8 тыс. участников двух крупных перспективных исследований — Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA) и Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (ADNI).

Сначала ученым удалось выяснить, что развитию деменции способствуют нарушения катаболизма холестерина (его преобразование в желчные кислоты). Эти нарушения часто встречается у пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией.

Затем ученые провели еще одно исследование, для которого привлекли более 26 тыс. пациентов, наблюдаемых в клиниках общей практики в Великобритании. В рамках второго этапа исследования ученые пытались выяснить, связано ли воздействие лекарственных препаратов, блокирующих всасывание желчных кислот в кровоток, с первыми симптомами деменции.

В результате ученые выяснили, что большие дозы холестериновых препаратов, которые блокируют желчные кислоты, влияют на риск развития сосудистой деменции, однако такая связь зафиксирована только у мужчин.

По мнению ученых, катаболизм холестерина и синтез желчных кислот влияют на развитие деменции из-за специфических для мужского пола сигнальных путей мозга.

«Чтобы еще больше закрепить результаты, мы сейчас проверяем, могут ли одобренные препараты для лечения других заболеваний, которые исправляют нарушения передачи сигналов желчной кислоты в головном мозге, стать новыми методами лечения болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции», — процитировали старшего автора исследования и руководителя отдела клинической и трансляционной нейробиологии в лаборатории поведенческой нейробиологии Национального института старения США Мадхава Тамбисетти в медицинском издании.

Ученые проводят исследования в рамках проекта «Перепрофилирование лекарств для эффективного лечения болезни Альцгеймера». Исследователи выразили надежду, что результаты помогут создать новые терапевтические средства, однако уточнили, что необходимы дополнительные исследования на эту тему, чтобы лучше понимать роль распада холестерина при сосудистой деменции.

Ранее, 21 апреля, ученые из Лондона выяснили, что недостаток сна у людей в возрасте 50–60 лет является фактором риска развития деменции.

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