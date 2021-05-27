Эстония запретила полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве страны

Эстония запретила белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве страны. Соответствующее решение 27 мая приняло правительство Эстонии.

Отмечается, что теперь белорусским самолетам запрещено совершать посадку на территории Эстонии, а также вылетать с территории страны и пролетать в воздушном пространстве государства.

«С угоном пассажирского самолета, летевшего между Афинами и Вильнюсом, и арестом критикующего правительство журналиста и его товарища белорусский режим совершил государственный террористический акт и должен взять на себя ответственность за эти действия», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В аэропорту его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Эпизод с посадкой самолета осудили на Западе. Некоторые страны запретили своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Белоруссии. Кроме того, 24 мая Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

В Кремле 25 мая выразили сожаление относительно решения ряда стран о прекращении авиаперелетов над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair.

27 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что Германия не исключает введения санкций в отношении транзита газа через территорию Белоруссии. Маас отметил, что действия президента Белоруссии Александра Лукашенко «имеют террористические черты», что является неприемлемым и может привести к санкциям.