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В ФРГ не исключили введение санкций в отношении транзита газа через Белоруссию
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В ФРГ не исключили введение санкций в отношении транзита газа через Белоруссию

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Германия не исключает введение санкций в отношении транзита газа через территорию Белоруссии. Об этом 27 мая заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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«Я сейчас не хочу исключать ничего, но необходимо провести определенные консультации, приобщить информацию и оценить возможности, которые у нас там есть», — сказал Маас журналистам, отвечая на вопрос о возможном введении санкций.

Во время пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube, Маас отметил, что действия президента Белоруссии Александра Лукашенко «имеют террористические черты», что является неприемлемым и может привести к санкциям.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель указал на то, что ЕС начал работу над введением новых санкций в отношении Белоруссии из-за инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске.

Накануне Маас заявил, что рестрикции против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций. По его словам, меры должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявляла, что саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Белоруссии.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что поддержит введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики.

Такую резкую реакцию Запада вызвал инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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