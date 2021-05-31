Что изменится в жизни россиян с 1 июня

В начале июня в силу вступит закон о просветительской деятельности, принятый этой весной — он определяет новые правила для организаторов просветительских мероприятий вне рамок образовательных программ. Кроме того, призывников, имеющих отсрочку от службы в армии, не связанную с состоянием здоровья, освободят от обязательного медосмотра. Абоненты сотовой связи смогут заключать договор с оператором дистанционно, но к корпоративной связи требования ужесточат. А вот упрощенный порядок оформления пенсий и пособий, срок действия которого истекал в июне, продлят как минимум до конца года. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Регулирование просветительской деятельности

С начала месяца в силу вступит закон о просветительской деятельности. Сам документ был опубликован на портале правовой информации в начале апреля .

Закон вводит понятие «просветительской деятельности» и закрепляет за органами государственной власти право регулировать ее.

Просветительская деятельность определяется как «деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Заниматься ей могут органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации , а также физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, но только при соблюдении требований закона.

Что изменится Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Решение о целесообразности сотрудничества образовательных учреждений с международными организациями должны будут принимать Минобрнауки и Минпросвещения .

Если, по мнению регулирующих органов, просветительская деятельность может привести к разжиганию социальной, расовой, национальной или религиозной розни , она окажется под запретом.

Как поясняют в Госдуме, закон направлен «на устранение разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни в рамках просветительской деятельности».

Запрет на экспорт гречки и «свободные» цены на сахар

С 5 июня и до конца лета в стране будет действовать запрет на вывоз за рубеж гречневой крупы. Ограничения ввело правительство из-за невысокого урожая и подорожания упаковки. Предполагается, что запрет на экспорт позволит удержать на прежнем уровне цены внутри страны . Решение было принято в начале мая.

«В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню», — отмечается в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в начале месяца заканчивается действие постановления правительства, регулирующее цены на сахар .

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Заключать соглашения, в рамках которых цена на сахарный песок и подсолнечное масло не поднимается выше установленных показателей, с крупными производителями, ассоциациями и торговыми сетями должны были Минпромторг и Минсельхоз.

«Они фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — отмечали в правительстве.

Решение «заморозить» цены на сахар и масло было принято еще в декабре прошлого года на фоне роста цен на эти продукты. Оно было рассчитано на три месяца.

В конце марта стало известно о решении продлить действие «заморозки» до 1 июня для производителей сахара и до 1 октября — для производителей подсолнечного масла . Минсельхоз уже рекомендовал производителям сахарного песка по возможности удерживать цены на установленном уровне и после снятия ограничений.

Освобождение призывников от медосмотра

Призывников, имеющих отсрочку от службы в армии, освободят от прохождения медосмотра в случае, если отсрочка не связана с состоянием здоровья . Соответствующий закон Владимир Путин подписал 26 мая. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В таком случае медосмотр могут провести только по желанию самого призывника.

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Если у гражданина есть основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное с состоянием его здоровья, или право на освобождение от призыва на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию. Теперь прохождение медкомиссии для таких граждан носит заявительный характер», — пояснил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Предполагается, что такая мера позволит сократить количество медосмотров и повысить качество обследований тех, кто не имеет отсрочки от призыва в армию по состоянию здоровья.

Продление упрощенного порядка обращений в ПФР

Б ольше года назад в условиях пандемии был введен упрощенный порядок оформления пенсий. В это время граждане могли обратиться за оформлением выплаты дистанционно, информацию от других ведомств сотрудники ПФР собирали сами.

С июня Пенсионный фонд должен был вернуться к обычному режиму, однако, как стало известно в конце мая, упрощенный порядок решили продлить .

«Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной прошлого года из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года. Это позволит россиянам и дальше обращаться за услугами в дистанционном формате», — сообщили в ПФР.

Что изменится Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Там уточнили, что оформить пенсии или социальные выплаты можно будет по телефону или через личный кабинет на сайте ПФР. Оформление или продление выплат будет осуществляться по данным информационных реестров, а при сборе сведений от других учреждений и ведомств сотрудники территориальных ведомств должны будут оказывать гражданам содействие — например, самостоятельно формировать и рассылать запросы.

Ужесточение правил для мигрантов

Иностранцы, в том числе трудовые мигранты, которые находятся в России без необходимых документов или разрешений, должны узаконить свой статус до 15 июня. В противном случае им может грозить выдворение из страны .

Напомним, что сейчас в России действует указ президента от апреля 2020 года, принятый в условиях пандемии. По нему граждане иностранных государств или лица без гражданства, срок документов которых закончился в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021-го, могут претендовать на послабления. Изначально действие указа истекало в середине декабря прошлого года, однако затем его решено было продлить.

Миграционные службы территориальных органов МВД РФ должны оказывать содействие при оформлении документов трудовым мигрантам, не имеющим разрешения на работу.

Что изменится Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Кроме того, граждане иностранных государств, документы которых истекли в указанные сроки, смогут покинуть страну по имеющимся документам через транзитные коридоры. После 15 июня нарушителям может грозить депортация.

Персонализированная сотовая связь

С начала месяца ужесточатся требования к предоставлению корпоративной связи и обслуживанию абонентов-физлиц . Так, индивидуальные предприниматели и юридические лица не смогут предоставлять своим работникам или другим лицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Заключать договор с оператором мобильной связи абоненты смогут дистанционно , но предоставлять услуги связи пользователям, не предоставившим информацию о себе, компаниям запрещено. Оператор обязан прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность .

Что изменится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уникальный идентификатор устройства (IMEI) можно будет привязать к учетной записи в ЕСИА. Если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство.