Страны G7 осудили действия Белоруссии по задержанию Протасевича

Страны G7 осуждают «беспрецедентные действия» Белоруссии, предпринятые для задержания Протасевича. Об этом в четверг, 27 мая, говорится в совместном заявлении стран.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также глава дипломатии Европейского союза самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги после принуждения к посадке в Минске рейса FR4978, которым они летели», — говорится в сообщении.

По мнению представителей стран G7, действия белорусских властей поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса, а также явились серьезным нарушениям правил, регулирующих гражданскую авиацию. Международной организации гражданской авиации (ИКАО) необходимо срочно изучить инцидент с самолетом Ryanair, говорится в документе.

Согласно заявлению, главы МИД стран G7 призвали немедленно освободить Протасевича, других журналистов и политических заключенных.

«Действия властей Белоруссии являются атакой на свободу СМИ. Мы требуем немедленного освобождения Романа Протасевича, а также всех других журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси. Мы будем наращивать наши усилия, в том числе путем введения дополнительных санкций, если это необходимо», — заключили главы МИД стран G7.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС начал работу над введением новых санкций против Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что новые санкции ЕС против Белоруссии, предварительно, могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны. Помимо этого, агентство указывает на то, что под санкции, вероятно, попадет и авиакомпания «Белавиа».

В понедельник, 24 мая, на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусский авиаперевозчик «Белавиа» также сообщил об отмене рейсов в ряд стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Данные санкции со стороны Запада в отношении Белоруссии начались после того, как 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.