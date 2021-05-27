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Генпрокуратура ЛНР возбудила дело об участии Протасевича в боевых действиях

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Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело об участии в боевых действиях в Донбассе задержанного в Белоруссии бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом 27 мая сообщается на сайте ведомства.

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«Следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской народной республики возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа Дмитриевича, 5 мая 1995 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической, применения в вооруженном конфликте средств и методов, а также оружия, запрещенных международными договорами, и совершения геноцида.

Следствием было установлено, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды организации «Азов». С лета 2014 года по зиму 2015-го он служил заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты одноименного батальона и принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.

«Так, Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжелое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры», — проинформировали в ведомстве.

Протасевич был задержан 23 мая после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair в связи с сообщением о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. В КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в республике. При этом глава КГБ Иван Тертель указал, что некоторые страны Запада и Украины гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

В связи инцидентом в Минске на саммите Евросоюза 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой лайнера Ryanair в Белоруссии.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Конфликт продолжается до сих пор. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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