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Госдеп ответил на претензии России к США по выполнению ДСНВ

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Соединенные Штаты полностью соблюдают обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявили в Госдепартаменте 27 мая в ответ на критику со стороны МИД России.

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что документ был продлен на пять лет, с чем согласились российские власти в феврале.

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«Все конвертационные процедуры в США полностью соответствуют решениям двусторонней консультативной комиссии по договору, как мы объясняли неоднократно. < ...> Соединенные Штаты полностью соблюдают свои договорные обязательства и реализуют ДСНВ», — цитирует пресс-службу Госдепа «РИА Новости».

26 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что Москву беспокоят действия Вашингтона в части переоборудования носителей. По ее словам, хоть СНВ-3 и не запрещает сторонам модернизацию своих стратегических наступательных вооружений при соблюдении ограничений, однако это остается поводом для пристального внимания.

24 мая МИД РФ опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках ДСНВ по состоянию на март текущего года. Согласно документу, США нарушили установленный в договоре лимит на 101 единицу за счет пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

При этом постпред США Роберт Вуд на конференции по разоружению в Женеве 11 мая подтвердил, что Москва и Вашингтон придерживаются своих обязательств по ДСНВ. Он подчеркнул, что обе страны несут ответственность друг перед другом в рамках режима проверки, предусмотренного договором.

В конце января лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление действия ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. Затем Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение, и после этого Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

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