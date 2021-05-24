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США превысили заложенный в СНВ-3 лимит вооружения

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МИД РФ опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках договора СНВ-3 по состоянию на март 2021 года. Согласно документу, США нарушили установленный в договоре лимит на 101 единицу за счет пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

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«Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В категории «Развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США — 651.

Боезарядов на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у России — 1456 единиц, у США — 1357. В категории пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) , а также тяжелых бомбардировщиков у России оказалось 767 единиц, у США — 800.

В отчете российского дипведомства указывается, что заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из расчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н.

Их переоборудование, отметили в МИДе, было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную Договором категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

«Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

В конце января лидеры России и США провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, договорились о продлении действия ДСНВ.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

11 мая спецпредставитель США по разоружению Роберт Вуд заявил, что Москва и Вашингтон придерживаются своих обязательств в рамках ДСНВ. Он подчеркнул, что обе страны несут ответственность друг перед другом в рамках режима проверки, предусмотренного договором, и что продление Договора делает мир безопаснее.

В апреле Россия и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными по количеству ракет и ядерных боеголовок в своих арсеналах. Как следует из опубликованных сведений, за полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять единиц.

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